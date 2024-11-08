Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Движение по Горьковскому шоссе планируется открыть в первой половине декабря

Реконструкцию Горьковского шоссе в Казани, работы по которой близятся к завершению, планируется завершить в первой половине декабря. В ходе модернизации трассы значительно увеличена пропускная способность, а также улучшены условия для пешеходов и велосипедистов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Предыдущая фотография
Движение по Горьковскому шоссе планируется открыть в первой половине декабря

Движение по Горьковскому шоссе планируется открыть в первой половине декабря

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Движение по Горьковскому шоссе планируется открыть в первой половине декабря

Движение по Горьковскому шоссе планируется открыть в первой половине декабря

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Следующая фотография
1 / 2

Движение по Горьковскому шоссе планируется открыть в первой половине декабря

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Движение по Горьковскому шоссе планируется открыть в первой половине декабря

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

На данный момент реконструкция Горьковского шоссе завершена на 95%. Все работы, включая строительство новой развязки, тротуаров и других дорожных объектов, должны быть завершены в декабре. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что движение по обновленной магистрали для автомобилистов планируется открыть в первой половине декабря.

Выполнены основные работы: отремонтировано дорожное полотно, построены тротуары, завершена реконструкция трехуровневой развязки. В настоящее время идет облицовка пешеходных переходов, включая шесть надземных и четыре подземных. Завершается строительство тоннеля для велосипедистов под железнодорожным мостом.

Реконструкция трассы направлена на увеличение пропускной способности, которая после завершения работ вырастет почти в два раза — до 11 тыс. автомобилей в час. Вдоль дороги установлены шумозащитные экраны, а для пешеходов обустроены тротуары и велодорожки.

Проект включает также перезапуск всех инженерных коммуникаций, включая водоснабжение и канализацию, а также создание обходных дорог для автомобилей. В ходе работы использованы современные технологии и материалы, в том числе прочный асфальтобетон для улучшения качества дорожного покрытия.

Ильсур Метшин отметил, что реконструкция существенно улучшит транспортную ситуацию в Казани, особенно для жителей Кировского района, Салават Купере и других соседних территорий. Всего на работы было выделено 27,1 млрд руб.

Реконструкция Горьковского шоссе началась в 2022 году. Завершение всех работ планируется на декабрь 2024 года, а в начале месяца проект будет передан на госкомиссию для приемки.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...