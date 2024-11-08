Движение по Горьковскому шоссе планируется открыть в первой половине декабря

Реконструкцию Горьковского шоссе в Казани, работы по которой близятся к завершению, планируется завершить в первой половине декабря. В ходе модернизации трассы значительно увеличена пропускная способность, а также улучшены условия для пешеходов и велосипедистов, сообщает пресс-служба мэрии города.

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На данный момент реконструкция Горьковского шоссе завершена на 95%. Все работы, включая строительство новой развязки, тротуаров и других дорожных объектов, должны быть завершены в декабре. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что движение по обновленной магистрали для автомобилистов планируется открыть в первой половине декабря.

Выполнены основные работы: отремонтировано дорожное полотно, построены тротуары, завершена реконструкция трехуровневой развязки. В настоящее время идет облицовка пешеходных переходов, включая шесть надземных и четыре подземных. Завершается строительство тоннеля для велосипедистов под железнодорожным мостом.

Реконструкция трассы направлена на увеличение пропускной способности, которая после завершения работ вырастет почти в два раза — до 11 тыс. автомобилей в час. Вдоль дороги установлены шумозащитные экраны, а для пешеходов обустроены тротуары и велодорожки.

Проект включает также перезапуск всех инженерных коммуникаций, включая водоснабжение и канализацию, а также создание обходных дорог для автомобилей. В ходе работы использованы современные технологии и материалы, в том числе прочный асфальтобетон для улучшения качества дорожного покрытия.

Ильсур Метшин отметил, что реконструкция существенно улучшит транспортную ситуацию в Казани, особенно для жителей Кировского района, Салават Купере и других соседних территорий. Всего на работы было выделено 27,1 млрд руб.

Реконструкция Горьковского шоссе началась в 2022 году. Завершение всех работ планируется на декабрь 2024 года, а в начале месяца проект будет передан на госкомиссию для приемки.

Анар Зейналов