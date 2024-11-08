В Казани за сутки зафиксировали три наезда на пешеходов

В четверг, 7 ноября, в Казани произошло 181 ДТП. В четырех из них есть пострадавшие, в том числе в трех случаях — пешеходы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Среди происшествий зафиксированы один наезд на дерево и три наезда на пешеходов. Также полиция задержала семерых водителей за вождение в нетрезвом виде и двоих — без водительских прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены два гражданина.

Анар Зейналов