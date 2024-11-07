ХК «Автомобилист» обыграл «Барыс» в Казахстане

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил казахстанский «Барыс» в 22 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Астане (Казахстан) и закончилась со счетом 1:3 (1:0;0:0;0:3).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Никита Трямкин, Брендан Лайпсик, Стефан Да Коста. У «Барыса» отличился Никита Сетдиков.

После 22 игр у «Автомобилиста» 30 очков, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Барыса» 14 очков, команда осталась на 11 строчке Восточной конференции.

Это третий матч между командами в этом сезоне. Напомним, в первой встрече «Автомобилист» проиграл «Барысу» со счетом 1:2 ОТ, во второй обыграл со счетом 4:3.

В предыдущей игре «Автомобилист» победил нижнекамский «Нефтехимик». Матч проходил в Екатеринбурге и закончилась со счетом 3:2 (2:0;0:1;1:1).

Виталий Красиков