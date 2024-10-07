ХК «Автомобилист» обыграл «Барыс» в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил казахстанский «Барыс» в 14 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:3 (1:2;0:0;3:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Автомобилист» Фото: ХК «Автомобилист»

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Ник Эберт, Семен Кизимов, Анатолий Голышев, Брендан Лайпсик. У «Барыса» отличились: Максим Мухаметов, Майкл Маклауд, Станислав Бочаров.

После 14 игр у «Автомобилиста» 18 очков, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Барыса» 5 очков, он остался на последней (12-й) строчке Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» проиграл новосибирской «Сибири». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 0:4 (0:2;0:0;0:2).

Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 10 октября сыграет с ЦСКА в Москве.

Виталий Красиков