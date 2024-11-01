ХК «Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил нижнекамский «Нефтехимик» в 21 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 3:2 (2:0;0:1;1:1). Напомним, ранее «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Автомобилист» Фото: ХК «Автомобилист»

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Ник Эберт, Владимир Кузнецов, Брукс Мэйсек. У «Нефтехимика» отличились Вячеслав Лещенко и Евгений Митякин.

После 21 игр «Автомобилист» набрал 28 очков, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Нефтехимика» 21 очко, команда осталась на восьмой строчке Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» победил челябинский «Трактор». Игра проходила в Челябинске и закончилась со счетом 4:5 (2:3;2:1;0:1).

Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 7 ноября сыграет с «Барысом» в Казахстане.

Виталий Красиков