Чувашия стала лидером по обеспеченности троллейбусами среди российских регионов

Чувашская Республика занимает первое место по обеспеченности жителей троллейбусами: на каждые 3,6 тыс. человек приходится один троллейбус. Это самый высокий показатель в стране. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В Чебоксарах и Новочебоксарске ежедневно на маршруты выходят около 190 троллейбусов, обслуживающих более 630 тыс. жителей. Троллейбусная система региона отличается высокой развитостью, охватывая все районы и микрорайоны городов. Для удобства пассажиров с одной пересадкой можно доехать с одного конца города на другой. К 2027 году планируется значительно расширить маршрутную сеть: ее протяженность увеличится почти на 50% — с 570-го км до 841-го км.

В 2024 году средний возраст троллейбусов сократился с 12,5 года до 6,3 года. В Новочебоксарске парк троллейбусов обновлен на 100%. В этом году в республику поступило 62 новых троллейбуса и 47 автобусов. До конца года ожидается еще 91 троллейбус.

По данным Минтранса Чувашии, транспортное предприятие обслуживает 21 муниципальный и один межмуниципальный маршрут, а общая протяженность контактных сетей превышает 430 километров.

В октябре сообщалось, что Чувашской Республике был утвержден новый стандарт транспортного обслуживания. С 2025 по 2029 год в республике планируется улучшить качество транспортных услуг для жителей. Среди основных изменений — увеличение числа маршрутов с возможностью оплаты проездными документами, сокращение времени поездок и обновление подвижного состава.

Анар Зейналов