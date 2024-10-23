В Чувашии утвердили региональный стандарт транспортного обслуживания населения

С 2025 по 2029 годы в Чувашии планируют улучшить качество транспортных услуг для жителей региона. Среди ключевых изменений — расширение доли маршрутов с возможностью оплаты проезда проездными документами, сокращение времени поездок и модернизация транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

На заседании правительства Чувашской Республики утвердили новый региональный стандарт транспортного обслуживания населения. Документ предполагает ряд значительных изменений, направленных на повышение доступности и комфорта общественного транспорта.

В частности, планируется увеличить долю маршрутов, где можно будет оплачивать проезд проездными документами с 5% до 25%. Ожидается также, что к 2029 году 90% пассажирского транспорта будет подключено к интеллектуальной транспортной системе. Одной из ключевых задач станет сокращение времени поездок: для городских маршрутов — с 90 до 75 минут, для междугородних — с 240 до 215 минут.

Модернизация транспортного парка также в числе приоритетов: 60% всех транспортных средств должны будут соответствовать стандарту Евро-4 и выше, тогда как сейчас этот показатель составляет лишь 14%.

Для удобства пассажиров планируется увеличить долю транспорта с низким полом и электронными табло с 30% до 60% к 2029 году. Важным остается вопрос доступности: предполагается, что совокупные расходы населения на проезд не будут превышать 30% от их доходов благодаря регулируемым тарифам.

«Ранее нами был утвержден социальный стандарт транспортного обслуживания населения при пассажирских перевозках, а сейчас, в соответствии с федеральным законодательством, разработан региональный стандарт. Наша задача — постепенно повышать уровень транспортного обслуживания по всей Чувашии. Важно не затягивать с реализацией принятой стратегии, чтобы жители как можно скорее почувствовали улучшения. Главное, чтобы это было и безопасно, и доступно»,— отметил глава Чувашии Олег Николаев.

Министр транспорта Чувашии Максим Петров сообщил, что с учетом нового стандарта Минтранс разработает комплексный план по развитию межмуниципальных перевозок.

Сегодня также стало известно, что в Чувашии снизилась задолженность муниципальных предприятий за газ и электроэнергию.

Анар Зейналов