В Советском районе Казани с улиц уберут 11 брошенных автомобилей

С улиц Советского района Казани уберут 11 брошенных автомобилей. Извещение о перемещении транспортных средств опубликовали на сайте муниципальных правовых актов.

С ул. Бигичева, Губкина, Глушко, Закиева, Солидарности, Начальной и Кутуя уберут 11 автомобилей. Из них 7 машин марки ВАЗ, один — Volkswagen, Daewoo, Chevrolet и грузо-пассажирский автомобиль ИЖ.

После 14 ноября 2024 года администрация Советского района Казани переместит машины на специализированную стоянку по адресу: ул. Аделя Кутуя, 157б. Владелец может забрать свой автомобиль в течение трех месяцев. Если это не сделать, то транспортное средство будет признано бесхозным в судебном порядке. Владельцы также могут отказаться от права владения машинами в пользу организации, утилизирующей автомобили.

Диана Соловьёва