Опубликовали концепцию дома детского творчества в Казани
Показали концепцию дома детского творчества между ул. Актайской и сквером «Авангард». На этом месте сейчас находится центр детского творчества «Олимп». Эскизы в своем Telegram-канале выложила главный архитектор «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева.
«Хотелось, чтобы вместо состарившегося здания среди существующей застройки появилось "яркое пятно" — центр притяжения для творческих ребят»,— рассказала Елена Валеева.
На фасаде здания есть «улыбающийся» желтый козырек, стенкой для граффити, перфорированными панелями.
«Дети найдут место для творчества всегда и везде, но было бы здорово, если бы это место было вот таким»,— написала Елена Валеева в своем Telegram-канале.
Концепцию разработали вместе с архитекторами Дмитрием Маркеловым и Артемом Комаровым.