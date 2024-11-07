Опубликовали концепцию дома детского творчества в Казани

Показали концепцию дома детского творчества между ул. Актайской и сквером «Авангард». На этом месте сейчас находится центр детского творчества «Олимп». Эскизы в своем Telegram-канале выложила главный архитектор «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева.

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«Хотелось, чтобы вместо состарившегося здания среди существующей застройки появилось "яркое пятно" — центр притяжения для творческих ребят»,— рассказала Елена Валеева.

На фасаде здания есть «улыбающийся» желтый козырек, стенкой для граффити, перфорированными панелями.

«Дети найдут место для творчества всегда и везде, но было бы здорово, если бы это место было вот таким»,— написала Елена Валеева в своем Telegram-канале.

Концепцию разработали вместе с архитекторами Дмитрием Маркеловым и Артемом Комаровым.

Диана Соловьёва