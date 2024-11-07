Лишь 10% казанцев считают снижение цен на товары в «черную пятницу» честным. Большинство респондентов уверены, что перед «чёрной пятницей» цены на товары искусственно повышаются. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Только 10% казанцев верят в честность скидок на «черную пятницу»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Только 10% казанцев верят в честность скидок на «черную пятницу»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным опроса, только 10% казанцев уверены, что скидки в «черную пятницу» действительно означают снижение цен. Мнения участников исследования разделились: большинство (73%) считают распродажу обманом, полагая, что цены сначала завышаются, а затем на них делают скидки, которые фактически не изменяют стоимость товара. 17% затруднились с ответом.

Мужчины чаще женщин считают «черную пятницу» нечестной. Среди респондентов в возрасте 35-45 лет таких больше, чем среди молодежи или старшего поколения.

70% опрошенных заявили, что не планируют делать покупки в «черную пятницу». Интерес к распродаже проявляют только 10% казанцев, при этом среди людей с доходом от 100 тыс. руб. этот показатель выше — 16%.

Согласно результатам опроса, средняя сумма, которую казанцы готовы потратить в этот день, составляет 20 000 рублей. В основном горожане планируют приобрести одежду (26%), бытовую технику и электронику (20%), а также обувь (14%). 9% опрошенных собираются купить гаджеты, 6% — товары для дома, а 5% — мебель и товары для детей.

О том, как россияне относятся к сезону распродаж, — в материале «"Черная пятница" вызывает сомнения».

Анар Зейналов