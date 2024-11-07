Чувашия получит более 100 млрд рублей федеральных средств в 2025-2027 годах

Чувашская Республика получит более 100 млрд руб. из федерального бюджета в 2025-2027 годах. Средства направят на реализацию национальных проектов и программ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Цифра указана в проекте федерального бюджета на ближайшие три года. Точное значение станет известно после второго чтения документа в Госдуме России 14 ноября.

Сумма в 100,1 млрд руб. включает дополнительные 21,4 млрд руб., которые республика получит помимо ранее предусмотренных 78,7 млрд руб. Эта сумма на 38,8 млрд руб. больше, чем объем финансирования для Чувашии в предковидный период (2017–2019 годы), отметил глава региона Олег Николаев.

Средства будут использованы для развития экономики региона и повышения качества жизни жителей. Проект республиканского бюджета с учетом федеральных ассигнований будет представлен на публичных слушаниях 19 ноября в Доме Правительства Чувашии.

Ранее сообщалось, что республика планируют привлечь 6 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию программы социально-экономического развития региона на 2025–2030 годы.

Анар Зейналов