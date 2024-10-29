В Чувашии планируют привлечь 6 млрд рублей из федерального бюджета

В Чувашской Республике планируют привлечь 6 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию программы социально-экономического развития республики 2025–2030 годов. Об этом глава республики Олег Николаев сообщил во время встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Новая программа предусматривает выплаты для льготного кредитования через региональный Фонд развития промышленности на модернизацию инфраструктуры, субсидии для компенсации расходов предприятий на покупку технологического оборудования, поддержку хмелеводства и развитие отрасли туризма, а также расширение территории Особой экономической зоны «Новочебоксарск».

Олег Николаев отметил, что за время проведения действующей программы, реализуемой с 2020 по 2024 год, было создано более 3,6 тыс. постоянных рабочих мест и реализовано 653 инвестиционных проекта, что позволило привлечь более 34,3 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Во время реализации программы уровень бедности в Чувашии снизился с 16,6% в 2020 году до 13% в 2023 году, а уровень безработицы уменьшился с 6% до 2,4%.

Влас Северин