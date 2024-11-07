В Тюменской области выявили 123 нарушения карантина по лейкозу скота в 2024 году
В Тюменской области с 9 января по 5 ноября Россельхознадзор объявил 123 предостережения владельцам личных подсобных хозяйств, нарушившим карантин по лейкозу скота, сообщили в региональном ведомстве.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Так, житель села Средние Чирки Голышмановского района в нарушение требований ветеринарных правил по ликвидации очага заразных болезней животных осуществил убой крупного рогатого скота, инфицированного вирусом лейкоза на территории личного хозяйства, а житель деревни Новомалахово в Викуловском районе вывез с территории эпизоотического очага двух больных животных.
Напомним, с 13 октября в селе Рафайлово в Тюменской области отменили карантин по бешенству животных, а в сентябре аналогичные ограничения сняли в селе Аромашево и в деревне Малый Краснояр.