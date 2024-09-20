В двух тюменских поселениях отменили карантин по бешенству животных

В селе Аромашево (Аромашевский район) и в деревне Малый Краснояр (Омутинский район) отменят карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. В первом поселении карантин отменят 21 сентября, а во втором — с 22 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Из-за карантина в населенных пунктах было запрещено проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, их отловом и вывозом диких восприимчивых животных в зоопарки.

Полина Хабарова