Экс-депутата думы Екатеринбурга Боровика внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Евгения Боровика в перечень террористов и экстремистов, следует из информации на сайте ведомства. Напомним, ранее суд заочно арестовал его.
Евгений Боровик в 2007 году
Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ
В апреле в отношении Евгения боровика возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Позже его объявили в розыск.
Евгений Боровик стал депутатом думы Екатеринбурга от «Справедливой России» в 2013 году. В одномандатном избирательном округе № 6 политик получил 5,9 тыс. голосов избирателей. Он обошел кандидата от «Единой России» Сергея Мартиросяна (4,9 тыс.).