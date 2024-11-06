Экс-депутата думы Екатеринбурга Боровика внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Евгения Боровика в перечень террористов и экстремистов, следует из информации на сайте ведомства. Напомним, ранее суд заочно арестовал его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Боровик в 2007 году

Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ Евгений Боровик в 2007 году

Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

В апреле в отношении Евгения боровика возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Позже его объявили в розыск.

Евгений Боровик стал депутатом думы Екатеринбурга от «Справедливой России» в 2013 году. В одномандатном избирательном округе № 6 политик получил 5,9 тыс. голосов избирателей. Он обошел кандидата от «Единой России» Сергея Мартиросяна (4,9 тыс.).

Виталий Красиков