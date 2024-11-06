Александра Сидякина наградили орденом Александра Невского

Как стало известно «Ъ-Уфа», бывший руководитель администрации Радия Хабирова, председатель центрального исполкома «Единой России» и депутат Госдумы Александр Сидякин награжден орденом Александра Невского за активное участие и проведение общественно значимых мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Александр Сидякин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Депутат Госдумы Александр Сидякин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 2021 году орденом Александра Невского за «большой вклад в социально-экономическое развитие» Башкирии, а также за «многолетнюю добросовестную работу» был награжден глава республики Радий Хабиров.

Орден Александра Невского присуждается гражданам России, занимающим должности на государственной службе, за «особые личные заслуги в деле государственного строительства» и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей.

Олег Вахитов