Александра Сидякина наградили орденом Александра Невского
Как стало известно «Ъ-Уфа», бывший руководитель администрации Радия Хабирова, председатель центрального исполкома «Единой России» и депутат Госдумы Александр Сидякин награжден орденом Александра Невского за активное участие и проведение общественно значимых мероприятий.
Депутат Госдумы Александр Сидякин
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В 2021 году орденом Александра Невского за «большой вклад в социально-экономическое развитие» Башкирии, а также за «многолетнюю добросовестную работу» был награжден глава республики Радий Хабиров.
Орден Александра Невского присуждается гражданам России, занимающим должности на государственной службе, за «особые личные заслуги в деле государственного строительства» и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей.