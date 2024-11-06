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В ТюмГУ появился Колледж искусственного интеллекта и креативного мышления

В Тюменском государственном университете (ТюмГУ) появился Колледж искусственного интеллекта, креативного мышления и мастерства. Как сообщил ректора вуза Иван Романчук в своем Telegram-канале, в колледже будут обучаться студенты на базе девяти классов школьного образования.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук

Ректор ТюмГУ Иван Романчук

Фото: Пресс-служба ТюмГУ

Ректор ТюмГУ Иван Романчук

Фото: Пресс-служба ТюмГУ

«Это не эксперимент, а ответ на возникший дефицит кадров, на запросы тех девятиклассников, которые настроены на раннюю профессионализацию. Мы построим обучение в колледже на принципах преемственности традициям и ценностям ТюмГУ, на основе плотного взаимодействия с работодателями»,— рассказал господин Романчук.

В частности, студентов будут обучать обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем, юриспруденции, анимации.

Полина Хабарова

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