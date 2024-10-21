Мор рыбы зафиксировали в реке Восточный Дагомыс

В Сочи зафиксировали мор рыбы в реке Восточный Дагомыс. Член СГО Константин Глазов прошел вдоль реки и отметил место возможного сброса отравляющих веществ в воду, сообщается в официальном Telegram-канале сочинского отделения Российского географического общества (РГО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«В апреле 2024 года мы сообщали об отравлении рыбы и других водных животных в реке Восточный Дагомыс. После вмешательства природоохранной прокуратуры и Следственного комитета МУП водоканал сообщил, что причиной ЧП стал слив ГСМ в ливневый коллектор с территории ООО "Комплектмонтажсервис"», – говорится в публикации.

Очередные признаки гибели рыбы заметили в реке в понедельник, 21 октября. «Ъ-Сочи» направил запрос в МУП «Водоканал» Сочи. Там ответили, что уточняют информацию.

В конце июля сочинский водоканал проводил проверку по факту жалоб на загрязнение реки в Лазаревском районе. «Ъ-Сочи» писал, что, по словам местных жителей, в реку стекали отходы со свалки.

Вячеслав Рыжков