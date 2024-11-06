Гольдштейн Ростислав Эрнстович

Родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области. В 2007 году окончил Университет Российской академии образования, в 2009-м — Северо-Западную академию госслужбы.

Детство провел на Сахалине. В 1980-х работал слесарем на Сахалинской ГРЭС, монтажником Южно-Сахалинского монтажного управления треста «Дальэнергомонтаж». Служил в армии.

В 1990 году переехал в Республику Коми. Работал водителем в АО «Северпрогресс» и на совместном предприятии «АмКоми» в Ухте, позже занялся бизнесом. С 2001 по 2004 год был гендиректором торгового дома «Гольдштейн».

В 2003 и 2007 годах избирался депутатом Госсовета Республики Коми, был председателем комитета по социальной политике, вице-спикером. В 2007 году участвовал в выборах в Госдуму по региональному списку «Единой России». В парламент не прошел, но получил вакантный мандат бывшего мэра Сыктывкара Романа Зенищева, отказавшегося от места в Думе. С 2008 года был заместителем главы комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока. В 2011-м избран депутатом Госдумы VI созыва. Стал зампредом комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

В 2015 году стал членом Совета федерации РФ от правительства Еврейской автономной области (ЕАО). В декабре 2019 года назначен врио губернатора ЕАО, в сентябре 2020-го избран главой региона (82,5% голосов). В 2020 году занял пост секретаря регионального отделения «Единой России» в ЕАО.

Кандидат в мастера спорта по боксу. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.