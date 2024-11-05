Бывший зампредседателя правления Роскомснаббанка остался под арестом

Верховный суд Башкирии оставил в силе арест бывшему заместителю председателя правления Роскомснаббанка Иреку Такиуллину, сообщил «Ъ-Уфа» юрист Виталий Буркин, представляющий его интересы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», Ирек Такиуллин обвиняется в присвоении или растрате, совершенных организованной группой, а также в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ) и в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). В октябре Октябрьский райсуд Уфы арестовал его до 1 декабря.

Венера Хисамова