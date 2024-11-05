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Татарстан вошел в в десятку регионов по доступности аренды жилья

Татарстан занял восьмое место среди регионов России по доступности аренды жилья для семей с детьми. Для комфортного съема квартиры семье с двумя детьми в Татарстане требуется доход около 82 тыс. руб., как свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

Согласно рейтингу, 61% татарстанских семей с двумя детьми могут позволить себе арендовать квартиру при совокупном доходе в 82 тыс. руб.

В целом по России лидером по доступности аренды стал Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним следуют Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область.

В сентябре сообщалось, что с начала года стоимость аренды жилья в Казани выросла на 20 %, опередив Москву по темпам роста цен.

Анар Зейналов

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