Аренда жилья в Казани выросла на 20 %, опередив Москву по темпам роста цен

С начала 2024 года аренда жилья в Казани значительно подорожала, заняв восьмое место среди российских городов по темпам роста цен. За этот период медианная стоимость аренды в столице Татарстана выросла на 20,2 %, достигнув 48,1 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает «РБК».

Среди городов-миллионников Казань опередила Москву, где аренда выросла на 18,4 %, до 101,6 тыс. руб., что обеспечило столице лишь девятое место в рейтинге. Лидером по подорожанию аренды стала Уфа с ростом на 49,4 %, за ней следуют Санкт-Петербург (+47,4 %) и Нижний Новгород (+33,9 %).

По мнению аналитиков, рост цен на аренду связан с повышением спроса, вызванным изменениями в кредитной политике и ипотечных ставках, что привело многих потенциальных покупателей к выбору аренды.

Ранее сообщалось, что Казань заняла седьмое место в рейтинге российских городов по росту цен на вторичное жилье. Стоимость квадратного метра в столице Татарстана увеличилась на 1,8 % и составила в среднем 168,9 тыс. руб.

Анар Зейналов