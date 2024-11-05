В 2024 году татарстанцы должны уплатить 9,6 млрд рублей имущественных налогов

В 2024 году жители Татарстана должны уплатить имущественные налоги на сумму 9,6 млрд руб. — на 5,5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил на брифинге руководитель УФНС по республике Марат Сафиуллин.

Из общей суммы 9,6 млрд руб. 5,1 млрд приходится на транспортный налог, 3,1 млрд — на налог на имущество, 1,4 млрд — на земельный налог.

Кроме того, в налогах на доходы учтены 3,5 млрд руб., в которые вошли суммы, не удержанные налоговыми агентами, налоги на выигрыши и повышенный налог в 15% для граждан с базой свыше 5 млн руб. В этом году в уведомления также впервые включены суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентных вкладов в банках — 2,9 млрд руб.

Анар Зейналов