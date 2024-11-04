Квартиры продали с хорошим ущербом

В Мещанском суде Москвы вынесен приговор по делу президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих (СГАУ) Станислава Клейменова, нескольких его коллег и связанного с ними предпринимателя. Они обвинялись в том, что, используя поддельные документы, вывели из конкурсной массы обанкротившихся компаний и реализовали по заниженной стоимости несколько десятков квартир и другое имущество, в результате ущерб в размере более 250 млн руб. был причинен АСВ как правопреемнику кредитовавшего фирмы Межтопэнергобанка (ныне банкрот). Фигуранты компенсировали ущерб и недополученную прибыль и были наказаны условными сроками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело, фигурантами которого стали Станислав Клейменов, его коллеги по СГАУ Александр Пржебельский и Павел Коршунов, сотрудница гильдии Елена Богачева, а также предприниматель Алексей Лысенко, было возбуждено в мае прошлого года Главным следственным управлением (ГСУ) СКР по заявлению представителей Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Изначально расследование велось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Господину Коршунову инкриминировался один эпизод, остальным — три. Однако в итоге правоохранители пришли к выводу, что подследственные, совершая инкриминируемые им деяния, не имели личной корыстной заинтересованности, и переквалифицировали обвинение на более мягкую ч. 2. ст. 165 УК РФ (причинение ущерба).

По материалам дела, летом 2018 года фигуранты вступили в преступный сговор. Реализуя его, они изготовили подложную копию вексельного договора между подконтрольным им ООО «СВ-Принт» и ООО «Дом-Инвест», инвестирующим средства в долевое строительство. По договору первая фирма якобы продала второй векселя Сбербанка, но денег за них не получила. Затем с помощью не осведомленных об их намерениях юристов фигуранты подали иск на 598,8 млн руб. в Басманный суд к «Дом-Инвесту» и выиграли процесс.

Впоследствии Мосгорсуд отменил решение первой инстанции, но это фигурантов не смутило.

По аналогичной схеме они выиграли в Мещанском суде по иску к «Дом-Инвесту» на 100,9 млн руб., а затем с двумя решениями судов первой инстанции обратились в Арбитражный суд Москвы с требованием о признании последней компании банкротом. Иск был удовлетворен, как и требования ООО «СВ-Принт» почти на 700 млн руб., а конкурсным управляющим был назначен господин Коршунов. Некоторое время спустя в реестр кредиторов ООО «Дом-Инвест» был включен и обанкротившийся Межтопэнергобанк в лице АСВ с требованием 1,3 млрд руб.

По материалам дела, в январе 2021 года в рамках продажи имущества ООО «Дом-Инвест» было реализовано его право требования долга с застройщика — компании «Стройтехинвест» — в виде 38 квартир в Одинцово. При этом фигуранты, по данным следствия, намеренно скрыли факт высокой готовности жилья и продали их некоему ИП за 25,5 млн руб. вместо реальной стоимости 125 млн руб. При законной процедуре банкротства «Дом-Инвеста» АСВ, правопреемник Межтопэнергобанка, могло рассчитывать более чем на 70% от суммы сделки. Его потери, по подсчетам следствия, составили 80 млн руб.

По аналогичной схеме действовали фигуранты и при банкротстве ООО «Гудлайн», требования к которому предъявила подконтрольная им фирма «Стройновация», подавшая иски по якобы неисполненному вексельному договору на 366 млн руб., а также по праву уступки требований на 240 млн руб. Конкурсным управляющим в ООО был Александр Пржебельский.

В этом случае речь шла о 12 квартирах в подмосковном Реутове стоимостью около 105 млн руб., которые были проданы за 23 млн руб.

Главный кредитор «Гудлайна» Межтопэнергобанк (в лице АСВ) на этот раз недосчитался 94 млн руб.

Еще один эпизод дела связан с требованиями того же ООО «СВ-Принт» на 184 млн руб., предъявленными к ООО «Тверра» и реализованными вновь по той же схеме. На этот раз по итогам реализованного имущества фирмы-банкрота ущерб, причиненный Межтопэнергобанку в лице АСВ, составил около 80 млн руб.

Большинство подсудимых вину не признали. В прениях прокуратура предложила назначить им в виде наказания от двух с половиной до пяти лет условного заключения. В свою очередь, адвокаты представили документы, подтверждавшие погашение их подзащитными ущерба в размере 255,94 млн руб. и 27,6 млн недополученной прибыли (большую часть этой суммы внес предприниматель Александр Лысенко). Они напомнили, что между представителями банка и подсудимыми 19 августа этого года было подписано мировое соглашение. Адвокаты поддержали предложение представителя потерпевшей стороны — АСВ — о прекращении в отношении подсудимых уголовного преследования в связи с примирением сторон.

В крайнем случае, сказали адвокаты, можно назначить фигурантам штрафы.

«Несмотря на то что нами возмещен не только сам ущерб АСВ, но дополнительно выплачена существенная компенсация, все игнорируют мировое соглашение и ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела. Это плохой сигнал всем участникам рынка при разрешении аналогичных ситуаций в будущем. Такая позиция обвинения противоречит интересам наполнения бюджета государства»,— отметил адвокат господина Коршунова Александр Мельниковский. Касаясь обвинения, предъявленного непосредственно его подзащитному, адвокат сообщил, что для реализации имущества «Дом-Инвеста» представитель банка не направлял Коршунову требования о привлечении оценщика жилья. Кроме того, положение о реализации имущества должника было быть утверждено на собрании кредиторов, причем представитель банка голосовал против его принятия, но затем не предпринимал каких-либо шагов для изменения цены имущества.

В итоге суд назначил подсудимым от одного до трех лет условно. Вопрос об обжаловании приговора адвокаты собираются обсудить с подзащитными.

Алексей Соковнин