В российский реестр умных новостроек вошли шесть ЖК в Перми

В национальный реестр «умных» новостроек, созданный федеральным интернет-порталом «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ), включено шесть пермских жилых комплексов. Как указано в telegram-канале ЕРЗ, реестр «умных» новостроек открыт в интерактивном формате. В списке можно искать записи по наименованию застройщика и ЖК, по классу «умной» новостройки и региону. Объекты также сортируются по классу и дате внесения в реестр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В реестр вошли пермские жилые комплексы «Ньютон» (ул. Энгельса, 18, и ул. Боровая, 21) от девелопера UDS, два комплекса «Талана» — «Доминант» (ул. Луначарского, 99) и «Семейный квартал Счастье» (ул. Карпинского, 50).В списке ЕРЗ также указан ЖК «Морион Смарт Сити» (ул. Стахановская, 52а) от PANCityGroup, ЖК «NovaCity на Давыдова, 11» (ул. Д. Давыдова, 11) от группы Nova и «Семейный квартал iLove» (ул. Т. Барамзиной, 32, 32в, и ул. Герцена, 4) от «Кортрос-Пермь».

По словам руководителя ЕРЗ Кирилла Холопика, класс «умной» новостройки — это один из 165 параметров новой базы потребительских качеств новостроек. Согласно сайту ЕРЗ, всего в реестр «умных» новостроек вошли 230 многоквартирных жилых домов — это объекты в разных регионах России.

Современные многоквартирные «умные» дома включают единую цифровую экосистему сервисов, которые служат для автоматизации бытовых процессов. Управлять системой «умного» дома можно с помощью специального мобильного приложения. Сервисы контролируют потребление ресурсов, кондиционирование, очищают воду и прочее.