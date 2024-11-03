Верховный суд удовлетворил жалобу пермских юристов по делу с онлайн-курсами

В Москве Верховный суд поставил точку в споре между 23-летним молодым человеком и ООО «ГикБрейнс», специализирующимся на оказании образовательных услуг онлайн. Как рассказал управляющий партнер B2B Law адвокат Илья Демин, в апреле 2022 года молодой человек заключил с компанией договор на предоставление услуг по обучению по программе факультета «3D-художник в играх и кино», которая рассчитана на 17 месяцев. За обучение он заплатил более 116 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Через некоторое время клиент решил, что его не устраивает качество образовательных услуг. Программа предполагала обучение в форме вебинаров, но с третьего урока ему предложили просмотреть лекции, в результате чего обучающийся потерял возможность общаться с преподавателями. Кроме того, организатор программы объявлял незапланированные каникулы, во время которых занятий не проводилось. Клиент отметил также, что в программу без его согласия был включен не запланированный ранее курс.

Ответчик требования не признал, указав, что истец посетил только 15 уроков из 191, предусмотренных программой курса. При этом образовательная организация предоставила ему доступ к 76 урокам, таким образом оказав услуги на 70,2 тыс. руб. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца на указанную сумму, дополнительно взыскав 3 тыс. руб. морального вреда и затраты на юридические услуги. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменений.

В жалобе в Верховный суд юристы указали, что возмещению подлежит вся сумма уплаченных денег, поскольку услуги оказывались с существенными недостатками. Это обстоятельство позволяет требовать полного возврата средств. 22 октября высшая судебная инстанция удовлетворила жалобу в полном объеме. Чем руководствовался суд при вынесении решения — пока неизвестно, поскольку изготовлена только резолютивная часть решения.