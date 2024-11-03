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Строительство логистического парка во Фролах завершат в 2027 году

Компания «Пермь Логистика» вносит корректировки в проект своего логистического парка «Парма», который построят в селе Фролы, стало известно «Ъ-Прикамье». Проект имеет статус приоритетного инвестиционного. В краевом Агентстве по инвестиционному развитию пояснили, что ООО «Пермь Логистика» («Санфрут») предложило изменить сроки реализации своего проекта. «Предложение связано с увеличением сроков согласования концепции складских мощностей. Сроки реализации проекта перенесены на 2027 год»,— уточнили в агентстве. Обновленная дата ввода объекта увеличивает сроки проекта на два года.

Статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) был присвоен инициативе «Пермь Логистика» в 2023 году. На участке 20,2 га в селе Фролы организация намеревается возвести сухой склад площадью 28,4 тыс. кв. м, мультитемпературный склад площадью 15,3 тыс. кв. м, производственный блок на 3 тыс. кв. м, пропускные пункты и прочие технические площадки. Ввести логистический парк в эксплуатацию планировалось в III квартале 2025 года. В строительство инвестируют 1,6 млрд руб. В качестве поддержки для реализации проекта, которая предусмотрена механизмом ПИП, компания попросила предоставить ей льготы по налогу на имущество.

Ранее построить во Фролах логистический комплекс планировало АО «Форум-групп» из Екатеринбурга. В конце марта 2023 года стало известно, что компания решила выйти из проекта и продать свой участок площадью 13 га, на котором хотела возвести объект. Осенью прошлого года эта территория принадлежала пермскому заводу напитков «Санфрут».

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