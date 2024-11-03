На М7 на мосту через Волгу образовалась 8-километровая пробка

На мосту через Волгу на автотрассе М7 образовалась 8-километровая пробка. По данным Яндекс Карт, чтобы проехать этот отрезок в 8 км, водителям понадобится около часа.

2 ноября на 776-м километре федеральной трассы М7 произошло крупное ДТП, в котором столкнулись 4 грузовика. 3 грузовых машины загорелись. В ДТП пострадал 1 человек. После аварии движение на автотрассе перекрыли.

Водителям автомобилей предложили объезд через паромную переправу Верхний Услон — Аракчино или по трассе М-12. Сообщалось, что паромная переправа будет работать до последнего автомобиля, несмотря на обычное расписание с 6:00 до 21:00.

Около 20:00 движение на автотрассе частично восстановили по одной полосе в каждом направлении.

Диана Соловьёва