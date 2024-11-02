Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По данным МЧС, в аварии на трассе М7 в Татарстане загорелись три грузовика

На мосту через Волгу произошло крупное ДТП с участием четырех грузовых автомобилей, три из которых загорелись. Один человек пострадал, движение на участке перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сегодня вечером на мосту через Волгу столкнулись четыре грузовика. В результате аварии три машины загорелись, один человек получил травмы. На место происшествия направлены 30 сотрудников МЧС и шесть единиц техники для ликвидации пожара и эвакуации поврежденных автомобилей.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...