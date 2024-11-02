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В Чувашии водитель кроссовера пострадал в столкновении с внедорожником

В Чувашии 2 ноября произошло ДТП на автодороге «Чебоксары - Сурское», в результате которого пострадал 23-летний водитель кроссовера Hyundai Tucson. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

По предварительным данным, около 16:00 на 71 км дороги 36-летний водитель внедорожника Kia Sorento не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai. В результате аварии водитель Hyundai получил травмы и нуждался в медицинской помощи, а трое пассажиров из обоих автомобилей были осмотрены врачами и отпущены домой. Участники происшествия находились в трезвом состоянии.

Сегодня вечером на автодороге М-7 «Волга» столкнулись четыре грузовика. В результате аварии три машины загорелись, один человек получил травмы.

Анар Зейналов

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