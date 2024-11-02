Спасатели потушили горящие фуры после ДТП на трассе М-7

Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание трех грузовиков, столкнувшихся на мосту в Татарстане. Один человек пострадал, движение на участке перекрыто, сообщили в пресс-службе ведомства.

На 776-м километре федеральной трассы М7 в Татарстане произошло столкновение четырех грузовиков, в результате чего три из них загорелись. Пострадавший доставлен в больницу. На место выехали 30 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники для тушения пожара и эвакуации поврежденных транспортных средств. Движение по мосту перекрыто. Для разбора завалов привлечена тяжелая спецтехника.

Водителям предлагают воспользоваться паромной переправой Аракчино — Верхний Услон или объездом по трассе М12. Работа переправы продлена с интервалом отправления каждые 15 минут.

Анар Зейналов