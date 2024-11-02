Быстрыкину доложат о подростках, запугивающих школьников в свердловском поселке

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о группе подростков, которые запугивают школьников в поселке Буланаш Артемовского городского округа (Свердловская область). СКР начал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительным данным регионального СКР, группа подростков применяет физическое и психологическое насилие к сверстникам, которые «не поддерживают с ними дружеских отношений». «Проверяется информация о том, что эта группа подростков бродяжничает, употребляет спиртное, не посещает образовательное учреждение»,— добавили в СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по области Валерия Горелых, главной в группе является 13-летняя девочка. Ее отец имеет судимость, а мать отбывает наказание в женской колонии за причастность к незаконному обороту наркотиков. Всего в семье пять детей. «Тринадцатилетняя "гроза района" пока не является субъектом по уголовному праву, чтобы можно было ее наказать»,— добавил полковник Горелых.

Доклад Александру Бастрыкину должен представить и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте в школе Волчанска (Свердловская область), в котором учительница ударила шестиклассника.

Виталий Красиков