Бастрыкину доложат об инциденте с учителем, ударившем шестиклассника в Волчанске
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте в школе Волчанска (Свердловская область), в котором учительница ударила шестиклассника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что школе №26 Волчанска преподаватель несколько раз толкнула ученика и трижды ударила его по спине. «Как ты доводишь учителей? Кто ты вообще такой, что ты из себя представляешь? Писелявка мелкая»,— сказала она. В региональном СКР начали проверку.
Доклад Александру Бастрыкину должен представить и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко.
Напомним, ранее Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти жителя Тюменской области, который ушел из дома и не вернулся.