Бастрыкину доложат об инциденте с учителем, ударившем шестиклассника в Волчанске

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте в школе Волчанска (Свердловская область), в котором учительница ударила шестиклассника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что школе №26 Волчанска преподаватель несколько раз толкнула ученика и трижды ударила его по спине. «Как ты доводишь учителей? Кто ты вообще такой, что ты из себя представляешь? Писелявка мелкая»,— сказала она. В региональном СКР начали проверку.

Доклад Александру Бастрыкину должен представить и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти жителя Тюменской области, который ушел из дома и не вернулся.

Виталий Красиков