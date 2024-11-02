На Эльмаше под КРТ отдали квартал с жилыми домами у районной администрации
Администрация Екатеринбурга определила еще одну площадку для комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в районе улиц Бабушкина – Корепина – Стачек. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, под КРТ отдадут территорию площадью 2,2 га.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Под снос в квартале попадут 16 двухэтажных домов, которые были построены в 1943-1958 годы. Здание администрации района, как и соседние четырех- и пятиэтажные дома, сохранят.
Под снос попадают дома, находящие по следующим адресам:
- ул. Бабушкина, д. 12;
- ул. Бабушкина, д. 14;
- ул. Корепина, д. 7-а;
- ул. Корепина, д. 9 а;
- ул. Корепина, д. 11 а;
- ул. Корепина, д. 11б;
- ул. Корепина, д. 13-б;
- ул. Стачек, д. 13;
- ул. Стачек, д. 11;
- ул. Корепина, д. 15 / Стачек, д. 9;
- ул. Корепина, д. 13а;
- ул. Корепина, д. 13;
- ул. Корепина, д. 11;
- ул. Корепина, д. 9;
- ул. Корепина, д. 7;
- ул. Бабушкина, д. 13
Это не первая площадка на Эльмаше, где реализовывается программа КРТ. Так, осенью прошлого года ГК «Страна-Девелопмент» приступила к строительству жилого комплекса на участке в границах улиц Шефская — Энтузиастов — Баумана. Напомним, накануне в Пионерском поселке Екатеринбурга начали сносить жилые дома в рамках КРТ.
Подробнее о реализации проектов КРТ в Екатеринбурге – в материале «Ъ-Урал».