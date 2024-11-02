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Суд потребовал продлить гарантию на ремонт Кольской улицы в Уфе

Арбитражный суд Башкирии согласился с доводами республиканской прокуратуры и потребовал от Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) и ООО «Регионстрой» пересмотреть условия контракта на ремонт Кольской улицы (на участке между проспектом Октября и Российской улицей). Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», прокуратура требовала продлить срок гарантии на верхний слой дорожного покрытия с четырех до шести лет. Заказчик и подрядчик должны заключить соответствующее дополнительное соглашение к договору генподряда.

Контракт стоимостью 15,9 млн руб. между УСРДИС и ООО «Регионстрой» был подписан в декабре 2023 года, работы должны были завершиться до 23 сентября этого года.

Идэль Гумеров

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