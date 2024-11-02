В Башкирии не планируют дополнительно сокращать время розничной продажи алкоголя

Опыт Вологодской области по сокращению времени розничной продажи алкогольной продукции в будни до двух часов будет изучен, но вводить подобные ограничения в Башкирии не планируют, сообщил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев в ответ на «поступившие вопросы СМИ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

«Мы идем по пути осторожных, точечных ограничений»,— отметил господин Толкачев. Он напомнил, что сейчас в магазинах не продается алкоголь в День знаний, День молодежи, в дни проведения сабантуя и «Последнего звонка», сокращено время продажи спиртного в новогодние каникулы.

«На сегодняшний день мы не видим необходимости в дополнительных ограничениях»,— добавил спикер республиканского парламента. Он также отметил, что «алкогольная тема постоянно находится в фокусе внимания депутатов», и возникающие проблемы решаются в рабочем порядке.

Так, с 1 марта запретили продавать спиртное по ночам в ночных «наливайках» в жилой зоне. На октябрьском заседании прошел первое чтение законопроект о минимальном размере уставного капитала компаний в сфере розничной продажи алкоголя. По словам Константина Толкачева, до конца осенней сессии депутаты планируют принять соответствующий закон.

Майя Иванова