ХК «Автомобилист» победил «Нефтехимик» в Нижнекамске

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в девятом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Нижнекамске и закончилась со счетом 1:2 (1:1;0:1;0:0). Это третья победа подряд для уральской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В середине первого периода при игре в меньшинстве шайбу забросил хоккеист «Автомобилиста» Кертис Волк. Затем нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачев счет сравнял, реализовав большинство 5 на 3. Во втором периоде защитник Ник Эберт вывел гостей вперед.

После девяти игр у «Автомобилиста» 13 очков, он поднялся на первое место Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» остался на шестой строчке с 9 очками.

Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 26 сентября сыграет с «Сибирью» в Новосибирске.

Напомним, в прошлом матче «Автомобилист» победил «Ладу». Игра проходила в Тольятти и закончилась со счетом 0:1 (0:0;0:1;0:0).

Виталий Красиков