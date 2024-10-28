ХК «Автомобилист» обыграл «Трактор» в Челябинске

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил челябинский «Трактор» в 20 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Челябинске и закончилась со счетом 4:5 (2:3;2:1;0:1). Напомним, ранее «Автомобилист» обыграл «Трактор» в первом матче сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Брукс Мэйсек (дважды), Максим Осипов, Владимир Кузнецов, Стефан Да Коста. У «Трактора» отличились: Григорий Дронов, Александр Шаров, Семен Дер-Аргучинцев, Андрей Светлаков.

После 20 игр «Автомобилист» набрал 26 очков, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Трактора» 32 очка, команда осталась на первой строчке Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» победил нижнекамский «Нефтехимик». Игра проходила в Нижнекамске и закончилась со счетом 2:3 (1:2;0:0;1:1).

Следующую игру «Автомобилист» проведет дома: 1 ноября сыграет с «Нефтехимиком» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков