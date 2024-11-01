Пропавший в зоне СВО депутат Курултая Башкирии найден

Пропавший в Курской области депутат Курултая Башкирии Алексей Локотченко, участвующий в СВО, найден. Как сообщил спикер парламента Константин Толкачев, он жив и даже не ранен.

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«Поступили обнадеживающие данные из Курской области. Наши коллеги из заксобрания сообщили, что Алексей Локотченко найден, жив и здоров. Был без связи, телефон разбит»,— сообщил господин Толкачев.

Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня, 1 ноября, стало известно, что 29-летний Алексей Локотченко предположительно пропал без вести во время штурма позавчера ночью. Его подразделение попало под обстрел и эвакуировалось, после возвращения военнослужащие обнаружили, что Алексея Локотченко с ними нет.

Депутат отправился на СВО добровольцем в феврале этого года.

Наталья Балыкова, Уфа