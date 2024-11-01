В Татарстане дисквалифицировали бизнесмена за рекламу под видом госуведомлений

Мировой суд Вахитовского района Казани дисквалифицировал предпринимателя из Петрозаводска, распространявшего в почтовых ящиках казанцев рекламные листовки под видом официальных уведомлений. Антимонопольная служба Татарстана с 2020 года зафиксировала ряд нарушений, связанных с недобросовестной рекламой, и неоднократно штрафовала бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского УФАС.

Листовки от имени предпринимателя выглядели как официальные извещения о поверке водяных счетчиков с указанием на федеральные законы и постановления. Жильцам сообщалось о необходимости проверки счетчиков, якобы по истечении срока эксплуатации, однако предприниматель не обладал точной информацией о сроках поверки приборов у потребителей, получавших извещения.

Несмотря на предписания антимонопольной службы прекратить распространение ложной информации, бизнесмен продолжал рассылку и уклонялся от уплаты штрафов. Суд поддержал иск УФАС Татарстана и дисквалифицировал предпринимателя на два года, запретив ему ведение бизнеса в статусе ИП.

Анар Зейналов