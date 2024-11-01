С начала 2024 года из России выдворили свыше 60 тыс. иностранцев

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что за девять месяцев 2024 года за пределы России выдворили более 60 тыс. иностранцев. Он уточнил, что это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

«За девять месяцев 2024 года принудительно выдворено за пределы РФ более 60 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. За девять месяцев прошлого года количество выдворенных лиц было порядка 30 тыс.»,— сказал Дмитрий Аристов в интервью ТАСС.

30 октября глава МВД Владимир Колокольцев говорил, что количество выдворенных иностранцев в 2024 году выросло на 50%. Точных цифр он не назвал. При этом он сообщил, что с начала года ведомство ограничило въезд для 180 тыс. иностранных граждан.

Об изменении миграционной политики — в тексте «Ъ» «Труд сделает из мигранта гражданина».