Год заботы пообещали продлить

Под занавес года заботы с людьми с ОВЗ Курултай Башкирии на круглом столе обсудил проблемы инвалидов. На мероприятие пригласили руководство профильных ведомств, в сферу деятельности которых входит решение проблем этой группы жителей региона, и представителей организаций инвалидов. Выступающих чиновников на заседании в основном благодарили и хвалили, при этом общественники, пусть и в мягкой форме, объяснили чиновникам, где они недорабатывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Курултая Салават Харасов пообещал, что Год заботы о людях с ОВЗ будет продолжен

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Депутат Курултая Салават Харасов пообещал, что Год заботы о людях с ОВЗ будет продолжен

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Курултай Башкирии вчера в завершение объявленного в республике Года заботы о людях с инвалидностью провел круглый стол. Председатель комитета парламента республики по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов сообщил, что в регионе более 250 тыс. человек с инвалидностью, 93 тыс. из которых — трудоспособного возраста. Забота о них — одна приоритетная задача для региональных и муниципальных властей, в особенности если это ветераны СВО, подчеркнул он. Благодаря тому, что 2024 год был объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, работа с ними получила новый импульс и в будущем она «продолжится по нарастающей», сказал господин Харасов.

Первым выступал заместитель министра семьи, труда и социальной защиты Азат Арсланов. Он отметил, что за последние несколько лет почти во всех приоритетных объектах (к которым относятся больницы, школы, учреждения соцзащиты и так далее) республики создана доступная среда, а также удалось изменить отношение к инвалидам в обществе.

«С фактами дискриминации сталкиваемся все реже»,— подчеркнул господин Арсланов.

Между тем нерешенные вопросы остаются, признал он, поэтому мероприятия госпрограммы «Доступная среда» продолжатся. Кроме этого, с 1 декабря министерство планирует запустить в Уфе пилотный проект социального такси — инвалиды смогут воспользоваться его услугами четыре раза в месяц бесплатно.

Комментируя его доклад, заместитель председателя регионального Совета матерей «Материнское сердце» Альбина Сафина отметила, что родителям детей-инвалидов хотелось бы вызывать и самостоятельно оплачивать специализированное такси через агрегатора в тот момент, когда оно им понадобилось (как в Москве), а не заранее, как предлагает минтруд.

У депутата Курултая Флюра Нурлыгаянова, который также имеет ОВЗ, возник вопрос о сертификатах на реабилитацию, которые выдают только работоспособным инвалидам второй и третьей группы с высоким и умеренным реабилитационным потенциалом.

«То есть первая группа отсечена»,— уточнил он, предложив дать возможность проходить реабилитацию «колясочникам-айтишникам».

Председательствующий принял замечание к сведению.

Далее выступала первый замминистра здравоохранения Гульнара Зиннурова. Она также говорила о доступности медицинских учреждений и о том, что с каждым днем среда становится более продуманной и более адаптированной к интересам людей с ОВЗ. При этом есть сложности с экстренной доставкой маломобильных граждан в больницы — для этого прибегают к помощи спасателей. В минздраве считают, что для этого можно было бы привлекать волонтеров.

Заместитель председателя по производству республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» Вячеслав Миних тут же предложил закупить для 48 некоммерческих организаций, работающих в системе соцобслуживания, специальное приспособление и включить дополнительную строку в перечень услуг. Однако представитель министерства отнесся к предложению скептически.

Председатель регионального общества слепых Галина Бычкова попросила принять «волевое решение» и разрешить инвалидам проходить реабилитацию в санаториях с собаками-поводырями. Сейчас директоров санаториев приходится «умолять» пустить слепого вместе с собакой, отметила она. Это замечание депутаты также пообещали принять к сведению.

Депутат-колясочник Ирек Зарипов добавил, что в Башкирии нет государственной автошколы для обучения ветеранов СВО управлению автомобилем с ручным приводом. Это замечание также решили включить в резолюцию круглого стола.

В конце мероприятия Альбина Сафина попросила обратить внимание на доступную среду в городе.

«В 2024 году многие тротуары в историческом центре Уфы были отремонтированы, были установлены водосточные желоба поперек тротуара, при этом решетки, которые могут выровнять углубление, отсутствуют практически везде. Это создает угрозу инвалидам, которые передвигаются на колясках. Мало того что это угроза жизни и здоровью, это еще и угроза повреждения технического средства»,— отметила она.

Далее госпожа Сафина просила информационную поддержку курсов обучения родителей инвалидов работе в социальной сфере и финансовую поддержку — для детей-танцоров на колясках, которые занимают призовые места на чемпионате России.

Завершая мероприятия, Салават Харрасов предложил участникам круглого стола до 7 ноября направить свои предложения.

«Дальше у нас практическая работа. Многие вопросы — это федеральная вертикаль. Все вопросы, которые здесь затрагивали, касаются федеральных возможностей. Что сделать? Так устроено законодательство. Но мы для того и собираемся, чтобы мы предлагали, вносили и делали»,— резюмировал депутат.

Наталья Балыкова