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Музей Вышитой карты в Чувашии построят на спонсорские средства

Новый Музей Вышитой карты в Чувашии создадут на основе частного финансирования: половину средств выделит банк. Об этом рассказал в интервью глава республики Олег Николаев.

Музей Вышитой карты станет частью Чувашского национального музея и будет включать уникальную экспозицию, посвященную вышитой карте и связанным с ней артефактам. Строительство объекта началось в День республики, когда в его основание был заложен камень. Средства на возведение здания распределят поровну между Чувашией и спонсором.

По информации пресс-службы главы региона общая стоимость строительства музея составляет более 80 млн руб.

Анар Зейналов

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