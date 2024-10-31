На дорогах Татарстана стали чаще погибать

За девять месяцев текущего года в Татарстане увеличилось число погибших в ДТП, несмотря на общее сокращение числа аварий. Об этом на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров, передает пресс-служба раиса республики.

Господин Гафаров отметил, что на дорогах республики зафиксирован рост числа погибших, хотя количество аварий и травмированных снизилось. Глава Госавтоинспекции Татарстана Рустем Гарипов добавил, что по итогам девяти месяцев зарегистрировано 2320 аварий, в которых погибли 220 человек, а еще 2819 получили ранения. При этом на участках федеральных трасс погибло на 17 человек больше, чем в прошлом году, а на региональных дорогах — на 10 человек больше.

Большинство смертельных аварий происходят из-за столкновений, наездов на пешеходов и съездов с дороги. Наиболее аварийными остаются трассы «Набережные Челны — Заинск — Альметьевск» и «Чистополь — Нижнекамск».

Анар Зейналов