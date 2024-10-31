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Бывший вице-мэр Екатеринбурга Сибирцева стала советником директора музея ИЗО

В уральской столице бывший вице-мэр по социальной политике Екатерина Сибирцева стала советником директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никиты Корытина. Как сообщил портал 66.ru , она будет курировать образовательные проекты музея «Эрмитаж Урал». Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил осведомленный источник.

Екатерина Сибирцева

Екатерина Сибирцева

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Екатерина Сибирцева

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Екатерина Сибирцева ушла в отставку 20 апреля, такое решение она приняла по собственному желанию. По данным мэрии, ее увольнение связано с «семейными обстоятельствами». Ее место занял директор департамента образования администрации Константин Шевченко.

Полина Хабарова, Николай Яблонский

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