После масштабного рейда в Ленобласти в отдел полиции доставили более 50 цыган

Сотрудники правопорядка провели антинаркотический рейд в местах проживания цыган под Гатчиной в ночь на 30 октября, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В отделы полиции для разбирательств доставили более полусотни представителей кочевого народа. Все они прошли процедуру дактилоскопирования и ДНК-тестирования. Некоторым из них вручили уведомления о постановке на воинский учет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Что касается находок полицейских, то в деревне Новосиверская обнаружили специализированное оборудование для изготовления синтетических наркотиков и несколько килограммов неизвестного вещества. Все находки направили на экспертизу.

Помимо запрещенных веществ полицейские изъяли 15 млн руб., незарегистрированные травматические пистолеты и охотничье ружье. На территориях домов обнаружили также 15 автомобилей с признаками подделки номерных агрегатов. Все транспортные средства доставили на спецстоянку, их владельцам грозят уголовные дела.

Андрей Маркелов, Санкт-Петербург