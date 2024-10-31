В Татарстане из-за циклона «Лидия» ливни и ветер продлятся 5–6 часов

31 октября в Татарстане пасмурная погода с ливнями. Как сообщил «Ъ Волга-Урал» профессор и метеоролог КФУ Юрий Переведенцев, дожди и порывистый ветер сегодня продлятся еще 5-6 часов.

По мнению специалиста, погода ухудшилась на фоне прихода циклона «Лидия», под влиянием атмосферных фронтов и понижения давления. В ближайшие дни — 2–4 ноября — Татарстан будет находиться в тыловой части циклона. Ночью ожидаются температуры ниже 0, а днем — ближе к 0. 2 ноября может выпасть небольшой временный слой снега. На некоторых участках дороги возможно образование гололедицы.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана сегодня наблюдается сильный порывистый ветер до 15–18 м/с. Ночные температуры на территории республики составили 1...+4°, днем прогнозируют +1...+6°.

Вчера ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что до Поволжья дойдет циклон «Лидия». Из-за него пройдут дожди и будет порывистый ветер.

Диана Соловьёва