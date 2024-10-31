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В Стерлитамаке будут судить «черного риелтора» за кражу более 8 млн рублей

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении «черного риелтора», которая обвиняется в мошенничестве в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022–2024 годах фигурантка уголовного дела под видом продажи квартир, на которые имелись ограничения по отчуждению, похитила более 8 млн руб. От ее действий пострадало девять человек, четверо жителей Стерлитамака лишились жилья.

Обвиняемая не признала вину.

Майя Иванова

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