Заксобрание поддержало назначение Андрея Пшеницына на должность главы КСП

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали кандидатуру Андрея Пшеницына на должность председателя контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Окончательно его назначат после получения заключения Счетной палаты РФ, сообщил председатель представительного органа Олег Гербер на заседании 31 октября.

Кандидатуру Андрея Пшеницына, который сейчас работает в должности министра финансов Челябинской области, на пост главы КСП внес губернатор Алексей Текслер накануне. По словам Олега Гербера, согласование претендента в Счетной палате РФ произойдет не ранее декабря, поэтому Андрей Пшеницын как глава минфина сможет завершить работу над проектом бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.