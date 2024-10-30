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Детский омбудсмен начал проверку информации о камерах в школьных туалетах

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин начал проверку по информации о камерах в умывальных комнатах ярославской школы. Об этом омбудсмен написал в своем Telegram-канале.

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала пост с фотографиями камер, установленных в туалетах ярославской школы №4. Позже в правительстве области пояснили, что систему видеонаблюдения демонтируют.

Как пояснил «Ъ-Ярославль» господин Крупин по итогам выезда в школу, камеры установлены не в самих туалетах, а в умывальных комнатах и на входах. Устройства фиксируют входящих и выходящих.

«Мы будем смотреть техническое задание, как устанавливали, угол обзора, куда записи транслировались, как они хранились, как использовались. Сегодня выводов я сделать не могу. На период проверки директор приняла решение камеры временно отключить»,— пояснил Михаил Крупин.

Алла Чижова

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